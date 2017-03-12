Песков рассказал о возможной дате встречи Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча может состояться и раньше, если об этом удастся договориться.

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите G20 в Гамбурге. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться", - передает его слова ТАСС.

Песков отметил важность того, что лидеры двух стран "сядут лицом к лицу и будут говорить".

Саммит G20 пройдет 7-8 июля. Предполагается, что мероприятие состоится на территории выставочного центра Hamburg Messe. В 2017 году к Германии переходит председательство в G20.

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