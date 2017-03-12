В Орехово-Зуевском районе арестовали убившего хозяйку квартиросъемщика

Теги: убийство скр Происшествие подмосковье

В Орехово-Зуевском районе Подмосковья арестован местный житель, убивший владелицу квартиры, в которой он снимал комнату. Тело женщины с проникающими колото-резанными ранами лица и груди было обнаружено в пятницу после тушения пожара в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В Орехово-Зуевском районе Московской области арестован местный житель, подозреваемый в убийстве 55 летней женщины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГСУ Следственного комитета.

Тело убитой с многочисленными проникающими колото-резанными ранениями лица и груди было обнаружено 10 марта после тушения пожара в квартире в городе Ликино-Дулево. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Как установлено следствием, убийство совершено 40-летним местным жителем, который снимал у потерпевшей одну из комнат в квартире", - сообщили в СКР.

Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также ищут дополнительные доказательства вины арестованного.

Читайте также:

В результате пожара в подвале кафе в центре Москвы пострадал человек

На северо-востоке Москвы насмерть разбилась 60-летняя женщина

Тело мужчины с перерезанным горлом нашли в Новой Москве