Пропавшая в Бахрейне россиянка задержана в Иордании

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Россиянку Марию Сазонову, пропавшую в Бахрейне задержали в Иордании. По словам директора модельного агентства, в котором работала гражданка России, девушку арестовали за оказание эскорт-услуг. Как сообщили друзья Сазоновой, в ближайшее время ее должны отправить в Россию.

Пропавшую в Бахрейне россиянку Марию Сазонову арестовали в Иордании за оказание эскорт-услуг. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора модельного агентства, где работала девушка, Дженнет Мимун.

"Сейчас Маша находится в Иордании. Судя по информации от друзей, она арестована за эскорт-услуги. Мне сказали, в ближайшее время ее отправят в Россию. Исключать ее из агентства мы не планируем", - сказала она.

В посольстве России в Бахрейне сообщили, что, по данным правоохранительных органов, Сазонова вылетела в Иорданию 3 марта. Дипломаты отметили, что большей информацией не располагают.

Как стало известно в пятницу, девушка из Екатеринбурга уехала в Бахрейн, чтобы заработать на новый iPhone, после чего пропала. Как сообщила ее мать, на связь Мария не выходила уже неделю. Мать девушки также сообщила, что в Бахрейне ее дочь работала барменом.

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