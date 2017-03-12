Выпавший из окна двухлетний ребенок разбился насмерть на юго-востоке Москвы
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Двухлетний ребенок разбился насмерть на юго-востоке Москвы. Как сообщили в Следственном комитете, мальчик залез на подоконник по сумкам и вещам, находившимся у открытого окна. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате, а отец спал. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Малолетний ребенок выпал из окна и разбился насмерть на юго-востоке Москвы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета столицы Юлия Иванова.
По ее словам, тело ребенка с характерными для падения с высоты травмами было обнаружено 12 марта вблизи жилого дома по Мячковскому бульвару.
"По предварительным данным, ребенок залез на подоконник по сумкам с вещами, находящимся возле открытого окна, и выпал вниз. В момент происшествия отец мальчика заснул после работы, а мать находилась в другой комнате", - сообщила представитель СКР.
По данному факту следователи проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. В настоящее время следователи опрашивают родителей ребенка и очевидцев происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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