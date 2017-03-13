За сутки более трех тысяч жителей Сирии получили гумпомощь из России

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Три тысячи жителей Сирии получили гуманитарную помощь за минувшие сутки от российского Центра по примирению враждующих сторон. Всего передано более трех тонн грузов. В Латакию доставили медикаменты, в Дамаск - продуктовые и школьные наборы, а в Алеппо привезли хлеб и горячую еду. В этом городе в ближайшее время вновь заработает водопровод.

Почти 100 километров от Алеппо. Берег Евфрата. Строить это водохранилище сирийцам помогали ещё советские инженеры. Сегодня российские военные лётчики выбивают отсюда последние отряды боевиков. Станция, питающая водой самый крупный город арабской республики, вновь под контролем правительственных сил, передает "ТВ Центр".

"Боевики пришли сюда три года назад и сразу же убили пятерых моих коллег. Я сказал, что я сторож, а не тот, кто здесь за все отвечает. Мы делали все, чтобы станция продолжала работать. Но три месяца назад, во время освобождения восточных кварталов Алеппо, террористы повернули вентили и оставили город без питьевой воды. Они говорили, что все неверные должны умереть от жажды", - рассказал главный инженер водонасосной станции Алеппо Абдель аль-Азиз.

Свои слова последователи псевдоджихада подкрепляли действиями. Сломали оборудование, уничтожили лабораторию, где проводился анализ воды. Обосновались надолго. А убегали в спешке. Наступление сирийской армии при поддержке российских ВКС было столь стремительным, что боевики не смогли исполнить свой коварный "план Б". На случай отступления они заминировали стратегический объект. Фугасы - на станции сирийские саперы обнаружили таких более 100 - приводились в действие дистанционно. Военная разведка сообщила о возможном развитии событий. В дело вступили специалисты радиоэлектронной обороны.

"Мы тщательно подготовились к операции по освобождению станции. Окружили объект. Но перед штурмом сумели отключить мобильную и радиосвязь. Боевики бежали и пытались взрывать свои мины. Но у них ничего не получилось", - сообщил генерал сирийской армии.

Линия фронта сейчас проходит как раз по руслу древнего Евфрата. Военные не исключают, что террористы попытаются вновь занять стратегический объект. Поэтому станция сейчас под усиленной охраной. В понедельник здесь полным ходом - восстановительные работы.

"Электричество - самое необходимое для того, чтобы заработала станция. Требуется около 20 мегаватт электроэнергии. Запитаем с плотины Тишрин. Это 25 километров отсюда. Как только появится электричество, запустим насосы", - отметил губернатор Алеппо.

Инженеры тем временем проверили весь водопровод. Повреждений на магистрали нет. Это значит, что в ближайшее время жители Алеппо действительно получат чистую питьевую воду.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Сирия.