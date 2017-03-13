Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией

Теги: Политика нидерланды турция

Дипломатический скандал, разразившийся между Анкарой и Амстердамом, набирает обороты. Премьер-министр Нидерландов не будет извиняться за отказ впустить на территорию королевства турецких чиновников. Это вызвало новую порцию жестких заявлений президента Эрдогана.

Чем больше накаляется обстановка, тем выше забор у голландского посольства в Анкаре. Полиция расставляет кордоны, подгоняют автобусы и водометы на случай беспорядков, передает "ТВ Центр".

Гнев вызвало поведение голландских властей, которые сначала развернули самолет главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, а затем депортировали из страны министра по делам социальной политики. В Роттердаме, где 10% населения имеют турецкое гражданство, чиновники собирались выступить на митинге. Мероприятие приурочено к предстоящему референдуму о смене формы правления в республике – с парламентской на президентскую. Правда, пока сменить успели только флаг на голландском посольстве. Несмотря на плотное кольцо охраны, одному из протестующих удается проникнуть на крышу.

Хулиган, впрочем, быстро ретируется. А вот турецкий полумесяц под одобрительные крики демонстрантов провисел над голландским посольством больше получаса. Очевидно, президент Реджеп Тайип Эрдоган имел ввиду совсем другое, когда обещал преподнести Голландии уроки международной дипломатии. Но стесняться в выражениях тоже особо не стал. Глава государства призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов.

"Я думал, что время нацизма уже прошло. Но это не так. Если вы принесли в жертву свои отношения с Турцией ради своих там выборов, вы заплатите высокую цену за это", - заявил Эрдоган.

Министр иностранных дел Турции и вовсе назвал Голландию столицей фашизма. После неудавшейся поездки в Роттердам Мевлют Чавушоглу отправился во французскую провинцию. Митинг в поддержку референдума там собрал около тысячи человек.

"Мы не оставим это так. Извинений будет недостаточно. Посол Нидерландов покинул нашу страну два дня назад и может не возвращаться. Мы будем принимать и другие меры", - отметил Чавушоглу.

Франция – одна из немногих стран, которая позволила не только провести массовую акцию, но и приехать на встречу с турецкими чиновниками. Такое гостеприимство немало удивило соседей по евродому. Поводом тут же воспользовалась и французская правая оппозиция. Кандидат от республиканцев Франсуа Фийон обвинил президента в предательстве общеевропейских интересов.

"Правительство Франции должно было помешать проведению этого митинга. Франсуа Олланд грубо нарушил принцип европейской солидарности", - указал Фийон.

В Голландии тем временем ждут извинений от турецкой стороны за резкие высказывания. Но при этом подчеркивают – готовы сделать все, чтобы уладить конфликт. "Мы готовы к деэскалации. Но высказывания турецкого президента абсолютно неприемлемы. Страна была разбомблена во время Второй мировой войны нацистами. Мы не допустим, чтобы с нами разговаривали в таком тоне", - заявил премьер-министр Нидерландов Март Ютте.

Но судя по настроениям в самой Турции, тон там менять не собираются. Несмотря на проливной дождь, к вечеру у стен голландского посольства собралось уже несколько сотен человек. Черный венок с требованием "не испытывать терпение турецкого народа" - если еще не похороны, то явный намек на конец добрых отношений.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".