CAS пожизненно дисквалифицировал экс-замдиректора ВНИИФК

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Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал экс-замдиректора ВНИИФК. Причиной стало нарушение Сергеем Португаловым нескольких статей антидопинговых правил IAAF. Дисквалификация вступила в силу с 10 марта.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение пожизненно дисквалифицировать бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Португалов был признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): "Обладание запрещенной субстанцией или методом", "Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода" и "Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода".

Дисквалификация вступила в силу с момента вынесения решения CAS 10 марта.

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