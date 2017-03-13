Афганистан попросил у России помощи в восстановлении экономики

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Афганистан обратился к России за помощью в восстановлении объектов экономики. Как сообщили в афганском посольстве в Москве, речь идет о 124 объектах, в возведении которых российская сторона могла бы принять участие. Кабул, со своей стороны, пообещал поддержку российскому бизнесу на уровне президента Ашрафа Гани.

Афганистан обратился к России за помощью в восстановлении объектов экономики. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на атташе по торгово-экономическим вопросам афганского посольства в Москве Мохаммада Касема.

"Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным — 124. Назову некоторые из них. Тоннель "Саланг", хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а также электростанция в городе Пули-Хумри", - рассказал он.

По его словам, данный вопрос уже обсуждался с российской стороной. 3 марта состоялась встреча посла Афганистана Абдула Кочая со статс-секретарем, замминистра энергетики России и сопредседателем российско-афганской торгово-экономической комиссии Юрием Сентюриным. По словам Касема, усилению присутствия российского бизнеса в Афганистане готов содействовать лично президент страны Ашраф Гани.

"Господин Сентюрин назвал около 30 российских фирм, которые уже сейчас готовы к инвестициям. А президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей страны", - заявил афганский дипломат.

По мнению спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, вопрос с восстановлением экономики Афганистана - довольно сложный. Российская сторона неоднократно предлагала совместные инвестпроекты странам, имеющим военный контингент на афганской территории, однако всегда получала отказ. Восстановление же экономики Афганистана в одиночку, по словам Кабулова, не под силу ни одной стране.

Интерес Афганистана к России, по мнению военного эксперта Владимира Евсеева, связан с постепенным уходом американских войск и уменьшением финансовой помощи со стороны США. Новый президент Дональд Трамп не проявляет интереса к "афганской миссии". В то же время, по словам Евсеева, Россия все же продолжит оказывать Афганистану ограниченную помощь, так как это связано с безопасностью в регионе.

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