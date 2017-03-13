Человек попал под поезд на северо-востоке Москвы

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На северо-востоке столицы человек попал под поезд и остался жив. Инцидент произошел на станции "Лосиноостровская". Данное происшествие никак не сказалось на движении поездов.

На железнодорожной станции "Лосиноостровская" Московской железной дороги человек попал под поезд. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На станции "Лосиноостровская" между платформами №3 и №4 под поезд попал человек. Пострадавший остался жив, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Данный инцидент не сказался на движении поездов. Они продолжают следовать по намеченному расписанию.

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