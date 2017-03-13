ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

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Банк России лишил лицензий кредитные организации "Торговый городской банк" и Банк Экономический Союз. Обе организации являлись участниками системы страхования вкладов. "Торговый городской банк" занимал 231 место в банковской системе России по величине активов, Банк Экономический Союз - 367 место.

Банк России лишил лицензии две кредитные организации из Москвы - "Торговый городской банк" и Банк Экономический Союз. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

"АО БАНК "ТГБ" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности", - говорится в сообщении.

"Торговый городской банк" также несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и не соблюдал требования законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По величине активов организация занимала 231 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.

Отзыв лицензии у организации Банк Экономический Союз связан с низким качеством активов.

"При неудовлетворительном качестве активов Банк Экономический Союз (АО) неадекватно оценивал принятые риски. В связи с низким качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, банк был вовлечен в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж", - сообщили в ЦБ.

Организация занимала 367 место в банковской системе России по величине активов. Банк являлся участником системы страхования вкладов.

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