Крупнейшая образовательная Wi-Fi сеть появится в Москве

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Одна из крупнейших в мире образовательных Wi-Fi сетей появится в Москве. К концу текущего года беспроводной интернет будет проведен в 646 учебных заведениях. Пилотный проект стартовал в 2016 году и позволил обеспечить качественную связь в 69 школах.

В Москве появится одна из крупнейших в мире образовательных Wi-Fi сетей. До конца текущего года беспроводной интернет будет проведен в 646 столичных школах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В прошлом году в рамках пилотного проекта Wi-Fi сеть была развернута в 69 столичных школах. Всего там появилось 2,3 тысячи точек доступа, что позволило обеспечить качественную связь для интерактивных уроков. В 2017 году планируется добавить еще 20,5 тысячи хот-спотов.

"Когда московское школьное Wi-Fi-пространство будет полностью сформировано, оно станет одной из крупнейших в мире сетей беспроводного интернета в образовательных учреждениях. Аналогичный проект по объединению нескольких тысяч школ в единое интернет-пространство есть в Турции", - рассказали в департаменте информационных технологий столицы.

Отмечается, что в России уже существует похожий проект с подключением различных образовательных учреждений к сети Wi-Fi. Он реализуется в Казани, где беспроводной интернет есть уже в 1,6 тысячи подобных заведениях.