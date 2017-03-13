Коммунальщиков хотят заставить платить за отсутствие воды

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Управляющие компании, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров хотят заставить платить за каждый час неоказания услуг. За каждый час просрочки предлагается взимать 3% от стоимости услуги. Инициативу поддержали в Общественной палате. Данный вопрос может быть рассмотрен на ближайшем заседании президиума Госсовета.

Союз потребителей России предложил штрафовать управляющие компании, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров за каждый час неоказания услуг. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на директора Института социальной политики, сопредседателя союза Анатолия Голова. С соответствующей инициативой он намерен выступить 16 марта на парламентских слушаниях, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей.

"По закону "О защите прав потребителей" за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от ее стоимости. Например, 3% от стоимости авиабилета, если речь идет о задержках рейсов. Однако на поставщиков непрерывных услуг - жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета - эта норма фактически не распространяется", - пояснил Голов.

По его словам, в случае с водоснабжением, управляющая компания 24 часа в месяц имеет право не поставлять воду. При этом потребитель обязан за нее платить. Если услуга не оказывается больше 24 часов в месяц, за каждый час просрочки потребителю обязаны возвращать 0,15% от месячной стоимости. Фактически, отметил Голов, это просто снятие платы за период, когда отсутствовала вода. То есть, управляющие компании, по сути, не несут ответственности перед потребителями.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор отметил, что "если людей передержали в условиях, непригодных к нормальному жизненному обиходу, то управляющая компания должна делать перерасчет". Однако, по его словам, это делается редко. Шпектор считает, что потребители зачастую просто не знают, что имеют право выставлять штрафы управляющей компании.

В Союзе потребителей предлагают принять на законодательном уровне норму, согласно которой каждый час отсутствия воды, тепла или интернет соединения должен стоить поставщику 3% от ежемесячной стоимости услуги.

"Некоторые эксперты говорят, что должно быть 3% за каждый час, но тогда многие компании просто разорятся. Хотя представьте себе - сутки нет холодной воды. Неудобства жильцов в таком случае крайне велики", - отметил Анатолий Голов.

Инициативу поддержал председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. По его словам, данный вопрос должен быть рассмотрен на ближайшем заседании президиума Госсовета.

"Поставщик услуг должен нести ответственность за любой перерыв либо некачественное предоставление услуги. Защита прав и законных интересов потребителя является приоритетом любого государства. Ни при каких условиях потребитель не должен платить за некачественную или неоказанную услугу", - подчеркнул Слепак.

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