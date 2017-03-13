"Хабаровским живодеркам" продлили срок ареста

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Суд в Хабаровске продлил срок содержания под стражей двум девушкам, которых обвиняют в жестоком обращении с животными. В понедельник состоялось первое слушание громкого дела. В прошлом году оно потрясло всю страну. Юные живодерки систематически издевались над собаками и кошками, снимали это на камеру и выкладывали в интернет.

Они упражнялись на самых доверчивых и беззащитных - щенках и котятах. И выбирали самые изощренные методы убийства – те, что приносили животным самую мучительную и долгую смерть. И орудия выбирали соответствующие - веревка, бейсбольная бита, пневматический пистолет. Место казни животных соответствующее - заброшенное здание больницы невдалеке от жилых кварталов, передает "ТВ Центр".

Об издевательствах над животными двух студенток из Хабаровска стало известно после того, как в интернете появились снимки со сценами убийств кошек и собак. Фотоотчет "как я провел лето" на страничке девушки выглядел так: окровавленный фартук, череп кошки, убитые и растерзанные звери и птицы. Только летом 2016 года доказан факт жестокого обращения как минимум с 15 кошками, собаками и птицами. Домашних животных они искали по объявлениям "Отдам в добрые руки".

Технология отработана - животных забирали из приюта и начинали пытать. Каждой жертвой гордились. Фотографии размещали в социальных сетях. Зоозащитники обещали устроить самосуд над девушками и родственниками малолетних живодерок. Петиция с требованием принять меры за несколько дней набрала почти 100 тысяч подписей. В первых числах обеих арестовали. Как выяснило следствие, ненависть ко всему живому проявлялась в этих милых девушках давно и последовательно. Сначала издевательства над животными, затем - разбой и оскорбление чувств верующих.

В Индустриальном районном суде слушания в отношении трех хабаровчан проходит в закрытом режиме - две фигурантки дела творили кровавые расправы, будучи несовершеннолетними. Теперь подсудимые обвиняются по четырем статьям Уголовного кодекса. Только по одной из них живодерам грозит до двух лет лишения свободы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".