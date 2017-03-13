На востоке Москвы насмерть зарезали мужчину

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Мужчина скончался в больнице на востоке столицы после получения ножевого ранения. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства случившегося. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины от колото-резаного ранения в больнице столичного района Измайлово. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию из медучреждения поступила информация о том, что к ним с колото-резаным ранением был доставлен 54-летний мужчина, который впоследствии скончался от полученного ранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

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