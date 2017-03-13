Ле Пен выступила против проведения турецких митингов во Франции

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Дипломатический скандал, разразившийся между Анкарой и Амстердамом, стремительно набирает обороты. Премьер-министр Нидерландов заявил, что не будет извиняться за отказ впустить на территорию королевства турецких чиновников. В ответ президент Эрдоган сравнил страну с банановой республикой и призвал ввести против нее санкции.

Митинги у консульств Нидерландов в Турции не прекращаются уже вторые сутки. Подхватив слова президента Эрдогана, участники акций протеста называют руководство Голландии фашистами и требуют извинений, передает "ТВ Центр".

"Мы пришли сюда, чтобы осудить фашистское и расистское поведение руководства Нидерландов. Поверьте мне, я вчера не мог спать из-за гнева, который меня не покидает. Как они могли так поступить против наших лидеров, наших соотечественников! Голландия и весь мир должны знать, что мы готовы защищать нашу страну", - заявил участник акции протеста Адем Сениз.

Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном митинге в Коджаели. Почти все часовое выступление президент Турции посвятил позорным, по его словам, действиям правительства Нидерландов и с присущей ему прямотой заклеймил руководство этой страны.

"Нидерланды считают себя цивилизованной страной, членом Евросоюза. Но на самом деле они - не что иное, как банановая республика. Весь мир теперь увидел, что те, кто в течение многих лет читал Турции лекции по вопросам прав человека, верховенства закона и демократии, сами очень далеки от этих достижений. Теперь они пытаются найти оправдания для своего хулиганского поведения. Но им не удастся замять этот скандал. Я призываю официальные органы Европейского союза и других международных организаций выразить свое отношение к случившемуся и, возможно, наложить санкции на Нидерланды", - заявил Эрдоган.

Конфликт между Анкарой и Амстердамом разгорелся после того, как в минувшую субботу власти не дали разрешения на встречу жителей Роттердама турецкого происхождения с министром иностранных дел Мевлетом Чавушоглу. А позднее задержали и кортеж министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетюль Сайан Кайя, которая ехала в Голландию из Германии. В Роттердаме турецкие политики должны были провести встречи с соотечественниками в преддверии апрельского референдума по поправкам в Конституцию, которые предусматривают переход от парламентской к президентском форме правления.

"Нас высадили из машины и доставили в полицейский участок на границе с Германией, где мы провели полтора часа. Обращались с нами очень грубо. Это свидетельствует о том, что в Нидерландах совершенно не соблюдаются права человека и нет никакой демократии. Мы резко осуждаем это", - отметила министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя.

Жители Роттердама турецкого происхождения, число которых в городе составляет не менее десяти процентов, продолжают митинговать у консульства Турции. Особо активных протестующих накануне полиции пришлось разгонять с помощью резиновых дубинок и водометов. Десятки человек были задержаны.

Глава МИД Турции Чавушоглу встречу с соотечественниками все же провел. В Меце, на севере Франции. В мероприятии приняли участие более тысячи человек. Свою речь он также посвятил в большей степени не референдуму, а действиям голландских властей.

"Можем ли мы оставить это без ответа? Правильно, нет! Можем ли мы это простить? Нет! Мы должны дать понять всем, что с нами там поступать нельзя. Они обязаны извиниться!" – заявил Чавушоглу.

Но власти Голландии извиняться не намерены и утверждают, что это президент Турции оскорбил их страну. "Мы, конечно же, не хотим эскалации этого конфликта. Но в то же время мы убеждены, что высказывания президента Турецкой республики неприемлемы. Он говорит о фашизме и нацизме, но, видимо, не знает, что Роттердам подвергался бомбардировкам во время Второй мировой войны. Высказывания Эрдогана крайне циничны. Он обязан принести извинения за свои слова", - подчеркнул Марк Рютте.

Сказанное президентом Турции, а затем и министром вызвало раздражение не только в Голландии, но и в Германии, и Франции. Недовольны французские политики и самим фактом встреч турецких руководителей с национальной диаспорой. В частности, против этого высказалась лидер партии "Народный фронт" и кандидат на пост президента Марин Ле Пен. А премьер-министр Дании после разгоревшегося скандала заявил, что после "атак" Турции на Нидерланды следует отложить визит турецкого премьера в Амстердам.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".