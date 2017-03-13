ВСУ повредили газопровод в селе Коминтерново

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В результате обстрела ВСУ села Коминтерново на Донбассе был поврежден газопровод. Всего за минувшие выходные украинские военные открывали огонь по ДНР и ЛНР не одну тысячу раз. Почти треть ударов были нанесены из вооружений, которые запрещены Минскими договоренностями.

Украинские силовики обстреляли село Коминтерново. Снарядами вновь повредило газопровод, который только недавно удалось восстановить. За минувшие выходные ВСУ открывали огонь по самопровозглашенным ДНР и ЛНР не одну тысячу раз. Почти треть ударов военные нанесли из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. Кроме того, разведка ополченцев обнаружила новые танки и артиллерию противника у линии соприкосновения, передает "ТВ Центр".

На перемирие, о котором, так якобы заботится Киев и политики на западе нет ни малейшего намека. Уже неделю поселок Луганское в пригороде Донецка непрерывно обстреливают украинские военные. Снарядами разрушены дома, выбиты стекла, повреждены машины. Последнее, что имели мирные жители, уничтожено артналетами. Хотя ополченцев здесь нет, но официальный Киев продолжает бомбить деревни. Словно намеренно вынуждая людей бросать имущество и бежать.

В Донецке картина та же. ВСУ разрушают не только дома, но и предприятия и инфраструктуру. В частности, снаряды упали на территории шахты имени Засядько. Похоже, Киев готов использовать все средства если не вернуть, то нанести максимальный урон угледобывающей отрасли Донбасса, которая теперь под внешним управлением и Украине не подчиняется. Под огнем вновь оказалась и фильтровальная станция - единственный источник бесперебойной подачи воды, как в Донецк, так и подконтрольную Украине Авдеевку, где ее нет уже больше месяца.

"Минометному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся район донецкой фильтровальной станции, в результате которого станция была обесточена, ее сотрудникам пришлось укрыться в убежище, на все наши просьбы к мисси ОБСЕ оказать содействие в эвакуации персонала был получен отрицательный ответ", - сказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Главного борца с коррупцией на Украине и специалиста в области выстраивания отношений с Россией Надежду Савченко похоже больше беспокоят не обстрелы Донбасса и надвигающаяся гуманитарная катастрофа, а собственный имидж. В эфире одного из телеканалов, депутат появилась не в привычной одежде в стиле "милитари", а зеленом платье с ярким макияжем и новой укладкой. Впрочем, смена гардероба и сочный "мэйк-ап" не в силах пока изменить обстановку в стране, где условия властям продолжают диктовать радикалы.

В Киеве с десяток молодых националистов устроили пикет возле отделения Сбербанка России. Обклеили банкомат и стены офиса листовками с надписями: "Это банк страны агрессора, он будет закрыт, забирайте ваши деньги". Юные радикалы требуют, чтобы все российские банки прекратили свою работу на Украине.

Возможно, националисты просто не в курсе, что экономика страны, еще как-то держится благодаря именно российским деньгам, но этих доводов в Киеве и уж тем более нацбатальонах слышать не хотят. Так же, как и призывов к перемирию. В подконтрольных районах Донбасса ВСУ усилили блокпосты. Проверяют машины и документы у людей. Якобы, спасают Украину от проникновения донецких диверсантов и как-то странно не заметили акцию проведенную властями ЛНР. На Луганщине, ополченцы разрешили родственникам пленных солдат навестить своих близких, передать им письма, одежду и продукты. Не исключено, что в ближайшие дни пятеро украинских военнослужащих будут освобождены.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".