В Краснодаре загорелся пассажирский автобус. Видео

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В Краснодаре загорелся пассажирский автобус прямо во время рейса на оживлённой трассе. В результате происшествия никто не пострадал.

В Краснодаре накануне загорелся пассажирский автобус. Машина двигалась по Ростовскому шоссе. Внезапно в салоне начался пожар. Водитель среагировал мгновенно - он остановил автобус, помог выйти всем пассажирам и отвёл их на безопасное расстояние, передает "ТВ Центр".

Как говорят очевидцы, через минуту в салоне взорвался газовый баллон. Никто не пострадал. По одной из версий, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке машины.