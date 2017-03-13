Установка опорных конструкций Крымского моста наполовину завершена

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Установка опорных конструкций моста через Керченский пролив наполовину завершена. Теперь за строительством объекта можно наблюдать в прямом эфире. Всего в реализации этого масштабного проекта участвуют несколько тысяч компаний со всей России. Активно задействованы и местные предприятия.

Очертания моста через Керченский пролив все четче, а предприятий Крыма на стройке все больше. На самый масштабный проект страны так или иначе работают несколько тысяч фирм и компаний не только полуострова но и страны. Так, например, именно на территории Крыма собирают самую большую деталь - судоходную арку, передает "ТВ Центр".

На кадрах ускоренной съёмки хорошо виден темп строительства. Всего за полгода на пустом месте появился в буквальном смысле завод под открытым небом. Железнодорожную и автомобильную арки собирают на берегу моря. Эти конструкции весом в несколько тысяч тонн займут своё место уже в этом году. Доставлять их к месту будут по воде. Специально для этого на заводе в Севастополе собирают особую плавучую систему. Соединённые в один огромный катамаран четыре понтона не только доставят арки к форватеру. Этот же механизм поднимет их на высоту в 35 метров. Такого на старейшем предприятии Севастополя ещё не строили.

Благодаря строительству моста в прямом смысле удалось спасти крупнейшее предприятие Керчи. Один из гигантов советской промышленности завод "Залив" простаивал два десятка лет. Здесь установили новое оборудование, увеличили число рабочих мест и теперь изготавливают металлоконструкции. Всего крымские предприятия выполняют заказ на три миллиарда рублей.

"Завод полностью работает и функционирует так, как он был и планировался еще при СССР. Остался второй этап. Второй этап – это уже модернизация, потому что мы живем в XXI веке, и оборудование требует уже замены", - отметил генеральный директор судостроительного завода "Залив" Андрей Жердев.

С высоты птичьего полёта можно оценить масштаб работ в районе Керченского пролива. За два года до окончания стройки уже установлена половина опор и вбито 50 процентов свай. 19-километровый мост в Крым должен быть готов к декабрю 2019 года. За работами теперь можно следить в прямом эфире. В социальных сетях доступны видеотрансляции с главной стройплощадки страны.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым.