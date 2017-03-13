Путин поздравил коллектив "Известий" со 100-летием издания

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В понедельник исполняется сто лет со дня выхода первого номера "Известий". На страницах газеты печатали декреты советской власти, репортажи с фронтов Великой Отечественной, литературные очерки. С вековым юбилеем коллектив и читателей издания поздравил Владимир Путин. В телеграмме президент отметил, что журналисты "Известий" сохраняют верность творческим заветам своих предшественников и уверенно держат планку качества работы.

Свежую - только из-под станка - газету рабочие типографии выхватывают так же радостно, как и в Петрограде, когда в дни Февральской революции "Известия" печатали подпольно.

Это не просто печать тиража - по сути, рождение легенды. 13 марта, как и ровно сто лет назад, когда свет увидел самый первый номер "Известий", тогда еще с воззванием свергнуть старое правительство. Но уже после революционного октября 1917 года – это официальный рупор новой власти. Там публикуют первые декреты большевиков "О земле" и "О мире". Теперь же на страницах юбилейного выпуска "Известий" - целый век этой богатой печатной истории - в событиях, лицах и, конечно, с непередаваемым запахом свежей газеты, передает "ТВ Центр".

Каждый выпуск - шедевр. Заголовки набирают вручную, оттиски штампуют. В Советском союзе - это производство государственной важности. Перебои с бумагой равны диверсии. Для газеты строят первый в Москве полиграфический комбинат. Тиражи "Известий" больше, чем у "Правды".

В архивных подшивках журналист "Известий" Егор Гронский листает номера, которые выпускал еще его дед - на рубеже 1920-х и 1930-х годов. Ответственный редактор, за каждое слово в передовице он отвечал головой лично перед Сталиным. В кабинете была "вертушка" - прямая связь.

Пресса соцреализма писала не только о том, что жить стало лучше и веселее. На Украине срывают хлебозаготовки, Ленинград не выполняет заказ на запчасти для тракторов. На страницах "Известий" потом была еще и реакция на эти статьи. Печатным словом даже спасли замерзающую во льдах экспедицию Умберто Нобиле.

После войны "Известия" называют чуть ли не филиалом МИД. Самая разветвленная сеть собкорров - Берлин, Париж, Лондон. В 1960-ые годы к печатным полосам добавляются радиовыпуски - так газета еще в советское время стала, как бы теперь сказали, мультимедийной. Международная панорама - и в заголовках юбилейного номера. Уже в новом качестве, но с все той же аналитической подачей.

"Чем отличается сегодняшний информационный поток? Лавиной, гигантской лавиной информации. Мир буквально тонет в информации. Мы должны не просто транслировать эти новости, мы должны даже где-то опережать повестку. Собственно, в этом, я думаю, и есть главное лицо "Известий", - рассказала выпускающий редактор газеты Евгения Пименова.

Евгения с коллегами до ночи верстала выпуск - тут уж не до праздника. И даже не заметила, что редакционные часы в холле "Известий" мерно стали отсчитывать новый, уже второй век легендарного издания.

Борис Иванин, Константин Степанов-Молодов, Александр Ивановский, "ТВ Центр".