ЮНИСЕФ сообщил о гибели 652 детей в Сирии за 2016 год
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в 2016 году в Сирии погибли 652 ребенка. Это на 20% больше, чем в 2015 году. По данным фонда, более 250 детей погибли в результате атак на школы и больницы. Около 2,8 миллиона детей в Сирии находятся в районах, куда невозможен доступ медицинских работников.
В 2016 году в Сирии погибли 652 ребенка, что на 20% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
По данным организации, более 250 детей были убиты в результате нападений на школы и больницы. Кроме того, зачастую в Сирии несовершеннолетние умирают от болезней, в то время, как доступ медицинской помощи остается затруднен. Около 2,8 миллиона сирийских детей остаются в районах, куда практически невозможен доступ медицинских работников.
Как отметили в ЮНИСЕФ, в 2016 году более 850 детей были вовлечены в военный конфликт, что вдвое превышает аналогичный показатель за 2015 год.
"Детей используют и набирают для участия в боевых действиях непосредственно на линии фронта и они все чаще исполняют боевые роли, в том числе в самых неблагоприятных случаях в качестве палачей, террористов-смертников или тюремных надзирателей", - говорится в отчете ЮНИСЕФ.
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