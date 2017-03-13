Началась первая проверка боеготовности Росгвардии с момента ее создания

Теги: Общество учения россия росгвардия

В Росгвардии началась первая с момента создания ведомства проверка боеготовности. В ходе учений подразделения оперативного назначения, спецназа и разведки отрабатывают практические действия по нейтрализации условных террористов с использованием специальной и бронированной техники.

В Росгвардии началась первая с момента создания ведомства внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на департамент ведомства по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

"По решению директора Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова с 13 марта 2017 года проводится внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут отрабатываться усиление охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта. Для этих целей из состава подразделений специального назначения созданы резервы, готовые к немедленным действиям. В Росгвардии на практике отрабатывают вопросы мобилизационной подготовки.

"В ходе учений подразделения оперативного назначения, спецназа и разведки Росгвардии с использованием специальной и бронированной техники отрабатывают практические действия по нейтрализации условных террористов", - отметили в ведомстве.

Читайте также:

Бойцов Росгвардии обеспечат квартирами

В Москве водитель-наркоман протаранил машину Росгвардии

Росгвардия проведет собственную оружейную выставку