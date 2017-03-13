Пенсионер выбросился из окна десятого этажа на юге Москвы
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Пенсионер выбросился из окна десятого этажа в Царицыно. 67-летний мужчина погиб. Оперативники обнаружили в его квартире предсмертную записку. Мужчина страдал гангреной обеих ног. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, его отвезли в морг. Материалы переданы следователям для проверки.
Тяжелобольной пенсионер выбросился с десятого этажа дома в Царицыно. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, в полицию обратилась очевидица произошедшего. Она услышала хлопок у дома 45 на Пролетарском проспекте, а затем увидела на земле тело мужчины.
"Сотрудники полиции обнаружили тело 67-летнего мужчины, проживавшего в указанном доме. Как выяснилось, пенсионер выбросился из окна своей квартиры на 10 этаже. Оперативники обнаружили предсмертную записку. Также установлено, что мужчина страдал гангреной обеих ног", - рассказал источник.
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Материалы переданы следователям для проведения проверки. Тело направлено в морг.
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