Москвичи проголосуют за концепции проектов "Моей улицы" в ЦАО

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы участвовать в проекте "Активный гражданин" и с его помощью выражать свое мнение о концепциях благоустройства ряда улиц в центре города в рамках программы "Моя улица".

Концепции проектов "Моей улицы" в ЦАО определит "Активный гражданин". Соответствующую запись мэр Москвы Сергей Собянин сделал на своей официальной странице в Twitter.

"Есть несколько новых идей по программе #МояУлица. Хотим посоветоваться с вами. Заходите на @citizenmoscow", - написал Собянин.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" стартовал новый этап голосования по программе "Моя улица". Москвичи выскажут свое мнение по концепциям благоустройства улицы Тверская, площади Тверской Заставы, улиц Большая Лубянка, Каретный Ряд, Ленивка, Пречистенка, Пречистенской, Котельнической и Гончарной набережных, Болотной площади.

Третий этап программы "Моя улица", как и предыдущие, будет реализован с учетом мнения активных граждан. Проголосовать по представленным проектам можно на официальном сайте "Активного гражданина" или в мобильном приложении.