В Минфине считают возможным снижение страховых взносов и повышение НДС

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что считает возможным снизить совокупную ставку страховых взносов до 22% и повысить НДС также до 22%. По его словам, для бюджета это будет нейтрально. Министр также считает целесообразным сделать плоской шкалу страховых взносов.

В России возможно снижение ставки страховых взносов с повышением налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

"Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость", - сказал он, выступая на Неделе российского бизнеса.

Министр также считает необходимым снизить "тяжелую и сложную" нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. По его словам, в России эта нагрузка одна из самых высоких по сравнению как со странами с развивающейся экономикой, так и со странами с развитой экономикой. Силуанов также считает целесообразным сделать плоской шкалу страховых взносов.

"Мы предлагаем подумать над совершенствованием уплаты страховых взносов. Если у нас есть определенный потолок, потом идет снижение этой ставки, так называемый "хвост" при расчете и уплате ставки страховых взносов. Мы считаем, что в условиях снижения страховых взносов могли бы отказаться от так называемого "хвоста", сделать плоскую ставку 22%", - отметил министр.

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