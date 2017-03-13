Мужчина открыл стрельбу из автомата у стриптиз-клуба в Москве

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В Москве задержан мужчина, открывший стрельбу из автомата Калашникова у стриптиз-клуба на Дербеневской улице. Кроме того, у него был изъят пистолет и холостой патрон. В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из автомата Калашникова у стриптиз-клуба на юге столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на Дербеневской улице.

"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 34-летнего москвича, у которого был изъят списанный охолощенный автомат Калашникова и гражданский охолощенный пистолет "ТТ-СХ", а также холостой патрон калибра 5,45х39мм", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", а также взяли с мужчины обязательство о явке.

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