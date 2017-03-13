Трое москвичей в масках отобрали у курьера заказанную ими пиццу

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На востоке Москвы полицейские задержали молодых людей, отобравших две пиццы у курьера. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, подозреваемые сами заказали еду, а затем, надев черные маски, отобрали ее у доставщика. В их отношении возбуждено уголовное дело о грабеже и взяли с них подписки о невыезде.

В Москве заказавшие пиццу молодые люди отобрали ее у курьера. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД по Восточному административному округу столицы.

"В отдел полиции поступило сообщение о грабеже от работника службы по доставке еды. Заявитель рассказал, что приехал на адрес доставки к одному из домов по улице Знаменская. К нему подошли трое неизвестных в черных масках, похитили две коробки с пиццей и скрылись", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали троих подозреваемых жителей Москвы в возрасте от 20 до 23 лет. Как выяснили оперативники, молодые люди сами заказали пиццу, а затем ограбили курьера. В их отношении возбуждено уголовное дело о грабеже. С подозреваемых взята подписка о невыезде. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники.

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