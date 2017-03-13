Мизулина раскритиковала предложение об отмене маткапитала

Теги: Общество совфед маткапитал мизулина

По словам Елены Мизулиной, замена маткапитала на ежемесячные выплаты перечеркнет все достижения в социальной сфере за последнее время. Сенатор считает, что данная программа полностью оправдала себя и доказала свою эффективность. Она также выразила поддержку предложению о продлении срока ее действия.

Зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила, что замена материнского капитала ежемесячными выплатами перечеркнет все достижения в социальной сфере за последние несколько лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Депутаты предлагают ввести ежемесячные поддерживающие выплаты семьям от 3 тысяч до 15 тысяч рублей, настаивая на том, что это будет эффективнее, чем материнский капитал. Такого рода бездумные заявления могут только навредить, перечеркнув все наши достижения в социальной сфере", - сказала Мизулина.

По ее словам, программа маткапитала полностью оправдала себя, а также доказала свою эффективность. Кроме того, Мизулина выразила поддержку предложению о продлении срока ее действия.

Читайте также:

В Омске мошенники получили маткапитал за 56 несуществующих детей

Родителям хотят дать выбор между маткапиталом и пособием на ребенка