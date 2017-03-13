В России работы по ликвидации химоружия вышли на финишный этап

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Владимир Путин встретился в Кремле с полпредом в Приволжском федеральном округе, который также является главой госкомиссии по химическому разоружению. В ходе встречи Михаил Бабич доложил президенту об итогах работы по уничтожению химоружия. По его словам, в настоящее время полностью завершены работы на шести объектах из семи.

В понедельник президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с полпредом в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, который также является руководителем государственной комиссии по химическому разоружению, передает "ТВ Центр".

Именно эта тема и стала главной для обсуждения. Бабич доложил президенту об итогах работы по уничтожению химоружия. "Мы вышли сейчас на финишный этап реализации этой программы. В ноябре 2016 года на шести объектах из семи работы полностью завершены. И у нас сейчас работы сосредоточены на одном объекте Удмуртской республики - "Кизнер", - сказал он.