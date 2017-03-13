Суд огласит приговор обвиняемому по делу о теракте на Дубровке 21 марта

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В Московском окружном военном суде в понедельник проходит заседание по делу Хасана Закаева. Это водитель, который привез взрывчатку и оружие к зданию театрального центра на Дубровке, где готовился теракт. Мужчину задержали спустя 12 лет после трагических событий, в тот момент, когда он пытался попасть в Крым с территории Украины. Около двух лет заняло следствие и судебные процедуры. 13 марта обвиняемый выступил с последним словом.

Последнее слово 43-летнего подсудимого Хасана Закаева продолжалось без малого полтора часа. Говорил обвиняемый неторопливо и в основном своими словами, хоть в руках и держал заготовленный заранее список тезисов. То ли это была совместная с адвокатами заготовка, то ли реальная откровенность, но эмоциональная речь человека, который не отрицает свое участие в перевозке оружия, адресовалась, скорее, не судье, а присутствующим в зале немногочисленным родственникам погибших.

О том, насколько строгим окажется закон для обвиняемого, как потерпевшим, так и общественности предстоит узнать 21 марта. Именно в следующий вторник судья огласит приговор.

Подробности – в репортаже Андрея Сидоренко.