Законопроект о реновации жилого фонда Москвы могут принять в ближайшее время

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Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы, который поступил в парламент в прошлую пятницу, будет принят в ближайшее время. Такое мнение в понедельник высказал депутат Николай Гончар на заседании фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме.

Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы будет принят Госдумой в ближайшее время, сообщил депутат Госдумы от столицы Николай Гончар в ходе расширенного заседания фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме, передает "ТВ Центр".

На встрече обсудили детали будущего закона. Документ устанавливает порядок расселения, а также гарантии жителям сносимых домов. Новое жилье будет больше старого, в том числе увеличится площадь санузлов, холлов и зон общего пользования. Рыночная стоимость таких квартир возрастет на 35 процентов. Процесс подготовки проекта, строительства и ввода готовых домов планируется сократить с 3,5 до двух лет.

Мы очень рассчитываем на то, что эта работа будет проведена очень оперативно, и мы в самое ближайшее время примем данные законопроект в целом, что позволит Москве, законодательной и исполнительной власти города принять соответствующие законы и нормативные акты и приступить к реализации этой масштабной программы", - заявил Гончар.