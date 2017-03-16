В центре "Мои документы" в Настасьинском переулке оказывают правовую помощь

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Количество центров "Мои документы", где москвичи могут получить бесплатные консультации по правовым вопросам, выросло.

В столице растет число центров "Мои документы", где оказывают юридическую помощь. В этом месяце такие услуги начали оказывать в центре в Настасьинском переулке. Теперь здесь можно получить бесплатные консультации адвоката и нотариуса и записаться в профильные юридические организации, передает "ТВ Центр".

Среди вопросов, по которым консультируют граждан - семейное, жилищное, трудовое законодательство, регистрация недвижимости и сделки с ней, защита прав потребителей. Воспользоваться этими услугами могут москвичи-льготники.

"Помощь оказывается в виде консультаций в письменной и устной форме лицами, которые имеют высшее юридическое образование. В то же время нами оказывается помощь по координации записи к адвокатам, нотариусам, то есть мы направляем граждан по каким-то определённым конкретным вопросам туда для более полной консультации либо решения их вопросов. Делаем все, чтобы помочь нашим гражданам повышать их правовой уровень знания и решать их вопросы", - рассказала юридический консультант Евгения Филитова.