30 лет назад в России впервые успешно пересадили сердце

Теги: Медицина лечение москва

30 лет назад российские медики впервые успешно провели пересадку сердца. Сейчас хирурги федерального центра имени Шумакова делают более сотни подобных операций в год - ни в одной клинике мира такой внушительной практики просто нет. Причём, все процедуры столичные медики проводят бесплатно и в буквальном смысле дарят пациентам новые сердца

Глядя на молодую красивую девушку и не скажешь, что у нее были какие-то проблемы со здоровьем. Но к своим 33 годам Эмилия перенесла две пересадки сердца. Она, абсолютно здоровая девочка, в 11 лет заболела обычным гриппом, который дал осложнение на сердце, передает "ТВ Центр".

С тем сердцем она прожила 14 лет. Затем история повторилась. Опять грипп и опять с осложнением. Трансплантированное сердце отказало. И ей пересадили новое. Сейчас Эмилия абсолютно здорова, живет полноценной жизнью - занимается спортом и путешествует.

"Сейчас я себя полностью чувствую как обычный человек. Я считаю, что я ничем не отличаюсь совершенно. По крайней мере, мне так кажется, я забываю о том, что у меня была пересадка", - рассказала Эмилия.

Люди с трансплантированным сердцем в среднем живут больше 10 лет. А американец Тони Хьюзман, который после операции прожил 30 лет, вообще рекордсмен. Пересадка сердца - один из самых молодых методов хирургического вмешательства в истории. В России ее впервые провел академик Шумаков в 1987 году. В честь него и назвали этот центр трансплантологии, которому в воскресенье исполнилось 30 лет.

В прошлом году в этом центре свои новые сердца получили 132 человека. Это мировой рекорд. И темпы растут. С января 2017 года в этих стенах врачи провели уже 34 операции.

Но не всегда и не все здесь зависит от врачей. Возможности проводить трансплантацию есть - оборудование, квалифицированный персонал. А вот донорских органов не хватает. Ведь получить чью-то печень или сердце очень сложно. Жесткие условия, основанные на международных конвенциях.

После того, как факт смерти мозга подтвержден многочисленными обследованиями, у врачей есть максимум 6 часов, чтобы изъять, консервировать и пересадить орган. Что, конечно же, не просто, если речь, например, идет о погибшем в аварии. Отдельные сложности- с детьми. Ведь по закону детские органы можно пересаживать только с согласия родителей, также после констатации смерти мозга. И просто с моральной точки зрения врачи-реаниматологи в нашей стране, которые эту смерть видят и регистрируют, но не решаются предложить донорство родителям. Поэтому детей, которым требуется пересадка, за государственные деньги чаще отправляют на операцию за границу. Либо, если ребенок подходит по возрасту и комплекции, иногда ему пересаживают взрослое сердце. Как это произошло с 13-летним Ильшатом.

Сейчас центр трансплантологии расширяется. К юбилею состоялось торжественное открытие нового корпуса - это 30 дополнительных мест для пациентов. А к концу года планируют закончить еще один - на 150 мест. По показаниям – любые операции, подбор доноров и обследования здесь проводят абсолютно бесплатно для всех россиян.

Елизавета Родина, Павел Суменков, "ТВ Центр".