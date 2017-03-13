В Москве улучшилась экологическая ситуация

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Расширение зон платной парковки, сокращение троллейбусных маршрутов и создание выделенных полос для общественного транспорта положительно сказались на экологии столицы. Об этом в понедельник сообщил руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский рассказал о мерах, благодаря которым удалось добиться улучшения экологической ситуации, передает "ТВ Центр". Это, в частности, расширение зон платной парковки и сокращение троллейбусных маршрутов.

Загрязнение воздуха вблизи автотрасс за последние пять лет по оксидам азота и оксиду углерода снизилось в два раза. Свой вклад в улучшении экологи города вносит и благоустройство. В городе улучшилось качество газонов, улицы моются и убираются специальный современной техникой, вывозится загрязнённый снег. С каждым годом состояние воздуха в Москве улучшается.