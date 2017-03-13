В Москве в ходе акции котов стерилизуют по себестоимости

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В Москве и области в эти дни проходит акция "Мартовский кот". Ветеринары делают операции по стерилизации животных практически по себестоимости. Мероприятие, хоть и проходит под "кошачьим флагом", но касается и собак. Организаторы планируют повторить акцию осенью.

Семимесячные сестренки Мика и Стефания только и успевают смотреть по сторонам. Им и страшно, и интересно. Еще бы - впервые вышли на улицу и сразу попали в ветклинику. Вот и жалуются на судьбу в очереди к врачу. Даже на руках у хозяйки не чувствуют себя в безопасности, передает "ТВ Центр".

Животные спокойствия врачей явно не разделяют. Да и как им объяснить, что все ради их блага? Упираются изо всех сил и на прием к доктору явно не спешат. Тут ничего не помогает - ни любимое лакомство, ни уговоры. И тогда в ход идут крайние меры.

Тревогу хозяев и их домашних любимцев разрушают моментально. Операция хоть и полостная, но при этом абсолютно безопасна для жизни. Никаких осложнений после нее не бывает. Длится от силы минут 15, да и послеоперационного ухода не требует. Нужно только следить, чтобы животное ходило в попоне.

Конечно процедура не бесплатная, но цена по сравнению с обычной стерилизацией меньше в пять раз. Собственно для этого акция "мартовский кот" и была придумана. Фактически, это процедура стерилизации домашних животных среди тех, у кого финансовые затруднения. Первыми удобство оценили волонтеры и зоозащитники.

За несколько дней желающих принять участие в этой акции превысило тысячу человек. "На самом деле, очень востребованной оказалась эта акция. То есть нас поддержали российские города. Конечно, наиболее активны Москва и Подмосковье. То есть около тридцати клиник приняли участие в этой акции. Цель акции - привить культуру содержания домашних животных. Стерилизация - такая же норма, как и вакцинация, как нормальное кормление. Это не страшно", - рассказал организатор акции Михаил Шеликов.

Акция продлится две недели. Если результат окажется впечатляющим, то ее проведут еще и осенью. Как раз после дачного сезона.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".