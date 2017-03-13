Песков заявил о недопустимости политизации "Евровидения"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политизация "Евровидения" с точки зрения перспектив развития этого конкурса абсолютно недопустима. Он подчеркнул, что не видит ничего провокационного в том, что Россию на конкурсе в Киеве представит певица Юлия Самойлова, выступающая в инвалидном кресле.

Ничего провокационного в выборе Юлии Самойловой в качестве участницы "Евровидения" от России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Пескова, с точки зрения перспектив развития "Евровидения", политизация этого конкурса недопустима.

Ранее стало известно, что Россию на "Евровидении-2017" представит Юлия Самойлова с песней "Flame is burning". Певица выступает в инвалидном кресле. Она принимала участие в церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 года в Сочи.

Тем временем в Службе безопасности Украины заявили, что изучат вопрос и примут взвешенное решение о въезде Самойловой на территорию страны.

"Наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности. О результатах будет сообщено дополнительно", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

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