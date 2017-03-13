С понедельника в Москве закрываются катки

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В Москве с понедельника закрываются катки с искусственным льдом. Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, техническое оборудование будет законсервировано до следующей зимы, а площадки перейдут на летний режим эксплуатации.

В Москве в связи с приходом тепла закрываются катки с искусственным льдом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Катки закрываются с сегодняшнего дня, техническое оборудование консервируется до следующего зимнего сезона", - сказал он.

По словам замглавы города, площадки, на которых располагались катки, переходят на летний режим эксплуатации. Всего этой зимой в Москве работали 1283 катка с естественным и 191 каток с искусственным льдом.

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