Чемпион мира по кикбоксингу задержан в Москве

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В столице полиция задержала кикбоксера Иракли Гвинджилия, который ранее был объявлен в международный розыск за совершение кражи на территории Украины. Отмечается, что он украл денежные средства у посетителя кафе на автозаправке и впоследствии скрылся от правоохранительных органов.

Правоохранительные органы задержали в столице гражданина Грузии Иракли Гвинджилия, который был приговорен Житомирским судом Украины к трем годам лишения свободы за совершение кражи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В марте 2012 года профессиональный спортсмен Гвинджилия находился на спортивно-тренировочной базе на территории Украины и совершил кражу денежных средству одного из посетителей кафе на автозаправочной станции. Позже в ходе досмотра его автомобиля сотрудниками ГАИ были найдены похищенные денежные средства", - приводит слова Волк сайт министерства.

По ее словам, Гвинджилия сумел скрыться от полицейских. В 2012 году он был объявлен в международный розыск с целью ареста и экстрадиции на Украину.

Иракли Гвинджилия является многократным чемпионом Грузии по кикбоксингу, а также четырехкратным чемпионом мира К-1.

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