В Сети обсуждают грубое поведение учителя на уроке в столичной гимназии

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В понедельник пользователи Сети активно обсуждают аудиозапись урока в первом классе одной из московских гимназий.

Аудиозапись с грубыми заявлениями учителя столичной гимназии попала в интернет. Файл выложили родители учеников, передает "ТВ Центр".

На записи слышно, в какой манере учительница ведёт урок. Сначала она предъявляет претензии к первоклашкам, что их родители якобы не поздравили педагогический состав с 8 марта. А затем обладатель того же голоса продолжает "обучать" малышей - в тоне грубом и недопустимом в общении с детьми.