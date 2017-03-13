Черчесов не вызвал Кокорина в сборную и объяснил почему

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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин не получил вызов в сборную России по футболу. Как сообщил главный тренер российской команды Станислав Черчесов, решение принято исключительно по спортивному принципу и не связано с недавним инцидентом с нарушением Кокориным ПДД.

Александра Кокорина не вызвали в сборную России по футболу по спортивному принципу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Футболист не сыграет в товарищеских матчах сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

"Мы смотрим, как кто себя проявляет. Я летал и в Брюссель на игру "Зенита" с "Андерлехтом", все игры смотрю. Решение принято исключительно по спортивному принципу, здесь нет какого-то воспитательного момента. Это никак не связано с тем, что он нарушил правила дорожного движения", - сказал Черчесов.

В ночь на 25 февраля на Страстном бульваре Кокорин выехал на встречную полосу на своем Bentley. Футболисту грозит лишение прав.

"Понятно, что когда игрока сборной преследует какой-то такой шлейф, нам это неприятно. Об этом я сказал игрокам на первом же сборе. Футболист должен соответствовать по всем параметрам", - отметил главный тренер российской сборной.

Согласно данным Российского футбольного союза в состав сборной вошли 27 игроков. Из них двое - Юрий Жирков и Артем Дзюба - из петербургского "Зенита", за который выступает Кокорин.

"Они были приглашены, исходя из спортивной составляющей, а также их позиций на поле. Жирков играет левого полузащитника, Дзюба провел хороший матч с "Андерлехтом" и вообще практически в каждой игре у него есть моменты, и для партнеров он их создает", - пояснил Черчесов.

Помимо Жиркова и Дзюбы в сборную России также вошли: вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа") и Станислав Крицюк ("Краснодар"), защитники Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (московский "Спартак"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар"), полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (московский "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Алексей Миранчук (московский "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Терек"), а также нападающие Александр Бухаров, Дмитрий Полоз ("Ростов"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").

Матч Россия - Кот-д'Ивуар состоится 24 марта в Краснодаре. С футболистами Бельгии российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.

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