Парад Винни-Пухов пройдет в Суздале

Теги: Культура юбилей мультфильм

"Винни-Пух Шествие" пройдет в Суздале в честь столетия мультипликатора Федора Хитрука, который подарил нам образ героя одноименного мультфильма.

В Суздале в рамках XXII открытого фестиваля анимационного кино пройдет парад Винни-Пухов, который будет посвящен столетнему юбилею режиссеру-мультипликатору Федору Хитруку, подарившего зрителям русского Винни-Пуха.

"В течение всех фестивальных дней художники-мультипликаторы, которые соберутся на мероприятие, будут рисовать свой образ медвежонка Винни на пенокартоне. А в предпоследний день фестиваля, 19 марта, все они пройдут "Винни-Пух-Шествием" по всему Суздалю - от здания администрации до Торговой площади", - сообщила в эфире радио "Комсомольская Правда - Владимир" заместитель директора департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова.

Она отметила, что участники фестиваля смогут также увидеть продолжение "Бременских музыкантов" – "Бременские Разбойники", новые серии "Смешариков" и "Три богатыря и Морской царь".