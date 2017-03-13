Мэр Берлина опоздает с визитом в Москву из-за забастовок

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Визит мэра Берлина в Москву, запланированный на 13-15 марта, начнется позже, чем планировалось из-за забастовки в аэропорту германской столицы. Бургомистру пришлось добираться до аэропорта Дрездена, чтобы вылететь в столицу России.