В Набережных Челнах мужчина убил соседку из-за дурных снов

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Жителя Набережных Челнов отправили на принудительное лечение в психоневрологический стационар после того, как он жестоко расправился со своей соседкой. На допросе он объяснил свой поступок тем, что женщина издевалась над ним в его снах.

30-летний житель Набережных Челнов Алексей Устюжанин убил свою соседку из-за дурных снов. Мужчина утверждает, что женщина издевалась над ним в его снах, пишет "Ридус".

Убийство произошло больше полугода назад. 39-летняя женщина отправилась выгуливать собаку. Сосед ждал ее на первом этаже. На выходе из лифта нападавший повалил свою жертву на пол и начал душить. Потом мужчина достал из кармана нож и нанес своей соседке около 16 ранений в голову, шею и грудь.

В ходе следствия было установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием. Суд отправил его на принудительное лечение в стационар психоневрологического диспансера.

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