В Шотландии назвали сроки нового референдума о независимости

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В Шотландии в конце следующего года или в начале 2019 года пройдет второй референдум о выходе из Соединенного Королевства. На следующей неделе Первый министр Шотландии Никола Стерджен запросит разрешение на проведение голосования.

Второй референдум о независимости Шотландии от Великобритании пройдет между осенью 2018 и весной 2019 года.

"Новый референдум о независимости Шотландии должен быть проведен между осенью 2018 года и весной 2019-го", - цитирует ТАСС слова министра и главы правящей Шотландской национальной партии Николы Стерджен.

Министр добавила, что на следующей неделе запросит разрешение регионального парламента на организацию плебисцита.

Первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда сторонники выхода из Соединенного Королевства потерпели поражение. 55,3% участников голосования проголосовали против выхода.