Ученые признали лень полезной для здоровья

Теги: Общество ученые исследование

Американские ученые выяснили, что лень полезна для здоровья, поскольку отсутствие отдыха может привести к серьезным проблемам.

Лень полезна для здоровья. В такому выводу пришли американские ученые. Об этом пишет "Русская планета".

По мнению специалистов, если человек не хочет или не может дать себе время на отдых, то его организм вынужден тратить на работу в два раза больше энергии. В результате это приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

При этом ученые уверены, что бесконечно лениться не получится. Рано или поздно, как только силы восстановятся, отдых станет утомительным и потребность в деятельности заставит лентяя чем-то заняться.