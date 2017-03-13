Генсек НАТО призвал Турцию и Нидерланды к взаимоуважению

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция и Нидерланды должны выражать уважение друг к другу и проявлять сдержанность. Он подчеркнул, что в условиях дипломатического конфликта необходимо сосредоточиться на объединяющих факторах.

Турция и Нидерланды должны выражать уважение друг к другу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Активная дискуссия всегда является основой демократии. Я призываю всех союзников выражать уважение друг к другу, проявлять спокойствие и взвешенный подход, чтобы снизить напряженность и разрядить обстановку. Надо сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разделяет", - цитирует его ТАСС.

В субботу Нидерланды развернули самолет главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, а затем депортировали из страны министра по делам социальной политики. Чавушоглу должен был выступить в Роттердаме на митинге, посвященном конституционной реформе в Турции. В Нидерландах посчитали эту акцию угрозой общественной безопасности, мероприятие было отменено. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал власти королевства фашистами и последователями нацизма, пообещав запретить въезд в страну голландским дипломатам. В Нидерландах подобное сравнение назвали безумием. Власти страны ждут от Турции извинений.

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