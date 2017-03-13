Радикалы объявили о блокаде отделений Сбербанка на Украине

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Украинские радикалы объявили о круглосуточной блокаде Сбербанка на территории страны. Члены национального корпуса собираются установить дежурство возле всех его отделений. Таким образом, они хотят заставить Нацбанк Украины отозвать лицензию у Сбербанка, а Верховную раду - принять закон о запрете работы в стране российских банков.

Радикалы украинского националистического батальона "Азов" и запрещенной в России организации "Правый сектор" объявили о круглосуточной блокаде всех отделений Сбербанка на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Члены национального корпуса организовывают круглосуточное дежурство возле Сбербанка и всей его сети, чтобы заблокировать работу банка, а также заставить Нацбанк отозвать лицензию, а Верховную раду на законодательном уровне принять закон о запрете работы на Украине российских банков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что радикалы замуровали витрины и вход центрального отделения Сбербанка в Киеве. Они привезли к зданию бетонные блоки, которые затем установили у дверей банка и начали выкрикивать антироссийские лозунги.

На прошлой неделе Нацбанк Украины обещал ввести санкции в отношении "дочки" Сбербанка, в случае подтверждения информации об обслуживании ей людей с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кроме того, глава украинского МВД Арсен Аваков призывал НБУ закрыть все отделения российского банка на территории страны.

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