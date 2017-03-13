Суд привлек Полтавченко и Минкультуры к делу о передаче Исаакия

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Суд в Санкт-Петербурге в качестве заинтересованной стороны привлек к рассмотрению дела о передаче Исаакиевского собора РПЦ губернатора Георгия Полтавченко, государственный музей-заповедник "Исаакиевский собор", РПЦ, Министерство культуры и комитет культуры Санкт-Петербурга.

Губернатора Георгия Полтавченко, государственный музей-заповедник "Исаакиевский собор", РПЦ, Министерство культуры и комитет культуры Санкт-Петербурга привлекли к делу о передаче Исаакиевского собора. Такое решение принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, передает "Фонтанка".

Следующее заседание суда назначено на 17 апреля. Предполагается, что за это время стороны смогут ознакомиться с материалами дела.

О решении властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ стало известно в начале 2017 года. Распоряжение о подготовке передачи собора было подписано Полтавченко в конце декабря 2016 года.

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