В Москве женщина скончалась после проведения пластической операции

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В одной из клиник Москвы после проведения пластической операции скончалась женщина. По предварительным данным смерть наступила вследствие нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

В Москве следователи выясняют обстоятельства смерти пациентки в одной из клиник, где накануне ей провели пластическую операцию. Об этом TVC.RU сообщили в московском управлении Следственного комитета.

"11 марта, на следующий день после проведения пластической операции, в одной из клиник, расположенной по улице Ольховской в городе Москве, пациентка почувствовала ухудшение здоровья, после чего незамедлительно была помещена в реанимационное отделение. Несмотря на оказанную помощь, 48-летняя женщина скончалась", - сообщили в СК.

По версии следствия, женщина скончалась из-за нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Для выяснения точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.