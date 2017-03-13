Названа дата премьеры "Матильды" Учителя

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Впервые зрители смогут увидеть "Матильду" Алексея Учителя 6 октября в Мариинском театре Петербурга. В российский и зарубежный прокат "Матильда" выйдет 26 октября.

Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" состоится 6 октября в Мариинском театре.

"6 октября в Мариинском театре состоится премьера фильма Алексея Учителя "Матильда". Выбор места премьеры создателями кинокартины неслучаен, ведь именно в Мариинском театре на рубеже XIX-XX веков блистала главная героиня ленты, прима-балерина Матильда Кшесинская", - сообщили "Интерфаксу" в компании, которая занимается прокатом ленты.

Отмечается, что в российский и зарубежный прокат "Матильда" выйдет 26 октября 2017 года.

Фильм "Матильда", рассказывающий об отношениях между будущим императором Николаем II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода наделал много шума. Часть общества считает, что фильм оскорбляет чувства верующих, так как кинопортрет Николая II противоречит образу причисленных к лику святых.

В январе депутат Госдумы Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, поскольку, по ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Фильм депутат не смотрела.

В феврале режиссер Учитель также обратился в Генпрокуратуру по факту высказываний Поклонской и руководства Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь", которая пригрозила сжигать кинотеатры за показ картины.