В Кабуле прогремел мощный взрыв
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В столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Как сообщил источник в Министерстве внутренних дел страны, данных о жертвах на данный момент нет.
Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Кабуле. Об этом сообщило агентство Reuters. В Министерстве внутренних дел страны отметили, что данных о жертвах пока нет.
Как сообщил источник в службе безопасности страны, взрыв устроил террорист-смертник. По данным ТАСС, он подорвался у полицейского участка. Целью взрыва, предположительно, был проезжавший мимо микроавтобус.
Менее недели назад в результате атаки на крупнейший военный госпиталь в Афганистане погибли и получили ранения десятки человек.
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